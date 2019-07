المتوسط:

حذر سكان منطقة قرنادة وضواحيها من الأضرار التي تسبب بها تسرب مياه الصرف الصحي، مطالبين الجهات المعنية، بحل المشكلة التي تسببت في كثير من الأضرار.

وقال سكان المنطقة، إنهم سبق أن تقدموا بطلبات إلى الجهات الحكومية، لإيجاد حل لهذه المشكلة القائمة منذ أكثر من عشرين عاما، وشكلت العديد من اللجان بالخصوص، لكن دون جدوى، مؤكدين أن هذه المشكلة أثرت عليهم من النواحي الصحية والزراعية والحيوانية والبيئية.

