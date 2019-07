المتوسط:

اتهم عضو المجلس الاستشاري، سعد بن شرادة، دولا إقليمية، لم يحددها، برعاية الحرب الأهلية في ليبيا.

وأكد بن شرادة، أن الحرب في طرابلس ستطول وتحصد أرواحا كثيرة من الطرفين، مشيرا إلى أنه منذ أكثر من شهر ازدادت الخطابات الإعلامية لتغذية الحقد والكراهية بين أبناء الشعب”.

وتابع بن شرادة: “اليوم لا نكذب على أنفسنا، وحالة ليبيا اليوم هي حرب أهلية بما تعني الكلمة وعرابها دول إقليمية، ويتم ذلك بأيادي أبنائها”.

وأشار بن شراد ، إلى أن عدم توافق المجتمع الدولي حول الملف الليبي وعرقلته لأي قرار يصدر بشأن أي وساطة من قبل إحدى الدول المهتمة بالملف الليبي، أسبابه هو أن كل الوساطات، التي تخرج بها هذه الدول عادة تكون مع طرف واحد، حتى يعطي الدول الداعمة للطرف الآخر المجال لتستعمل نفوذها سواء بحق “فيتو” أو ضغط على تابعيها من أبناء ليبيا لرفض الوساطة”.

وأكد بن شرادة أن “المعركة لم تحسم عسكريا لصالح أحد الأطراف نتيجة لدعم الدول للحرب الأهلية الدائرة الآن في ليبيا”.

The post عضو بالاستشاري: معركة طرابلس ستطول بسبب تدخل دول كثيرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية