اجتماع وزير “صحة المؤقتة” مع رئيس هيئة المناطق الصناعية لبحث آليات التعاون في المجال الطبي

بحث وزير الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، مساء اليوم الثلاثاء، آلية النهوض بالصناعة الوطنية في المجال الطبي ومدى إمكانية تفعيلها في إطار هيكلي يتآلف مع المؤسسات الصحية ذات العلاقة وذلك خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في مدينة البيضاء مع رئيس الهيئة العامة للمناطق الصناعية وبحضور مدير عام الهيئة العامة للمناطق الصناعية الاستاذ فضيل مبارك رشوان.

وتناول الاجتماع الذي حضره مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة محمد الجبالي سبل التعاون بين مؤسسات الدولة وتفعيل وتشغيل المصانع الطبية داخل ليبيا قائمه على أساس تحقق أهداف الوزارة وتطلعاتها وذلك وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة الراميه الي توطين العلاج بالداخل.

حيث تم الاتفاق خلال إلقاء علي تشكيل لجنة مختصة من وزارة الصحة لزيارة الهيئة العامة للمناطق الصناعية بمدينة بنغازي والاطلاع علي كافة الخراط الفنية والمشاريع الصحية وتحديد آليات العمل لتنفيذها في مختلف مناطق ليبيا.

