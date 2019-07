المتوسط:

اجتمع أمس، الدكتور ميلاد الطاهر وزير الحكم المحلي بأعيان بلدية غات وعميد المجلس البلدي غات وعضو مجلس النواب عن المنطقة ورئيس لجنة الأزمة بالمنطقة ومدير مستشفى غات العام ورئيس المجلس الاجتماعي غات وممثل عن مكتب ادارة الشركات و اعضاء من مجلس الحكماء بالمدينة غات.

ويأتي ذلك لمناقشة المشاكل التي تعاني منها المنطقة وحلحلة الأزمة بالمنطقة.

