المتوسط:

باشرت بلدية بنغازي تنفيذ خط مياه شرب قُطر 160 مم بحي السيدة عائشة بمنطقة الهواري.

ويأتي هذا المشروع تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية ، ويُعد هذه المشروع ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

