مفصل| الجيش يشن هجوما واسعا بطرابلس وينجح في التقدم إلى نقاط جديدة

طرابلس-العنوان

قال المركز الإعلامي للواء 73مشاة أن القوات المسلحة العربية الليبية شنت هجوما واسعا بعدة مناطق بطرابلس، ونجحت في التقدم إلى نقاط جديدة كانت تمركزات للحشد الميليشاوي.

وفي بيان نشره ليل أمس عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قال اللواء 73 مشاة أن الجيش سيطر على نقاط للحشد الميليشياوي، مؤكدا أن التقدمات مستمرة لكل الوحدات حسب المهام التي كلفت بها من غرفة العمليات المتقدمة بإمرة اللواء صالح عبودة بعد صدور التعليمات بذلك.

وأوضح البيان أن الجيش غنم عددا من الآليات وكبد الحشد الميليشياوي خسائر كبيرة بالأرواح في ظل تقهقر العدو بالرجوع إلى النقاط الخلفية داخل العاصمة.

وقال البيان أن وحدات اللواء 73 مشاة بإمرة اللواء علي القطعاني والكتيبة 127 مشاة المقاتلة بإمرة العقيد زكريا قامت بتطويق معسكر النقلية، بشارع الخلطات وطريق الأبيار حتى محطة وقود الرقبة. وأوضح البيان أن الجيش سيطر على نقاط تمركز جديدة فضل عدم ذكرها لسرية العمليات.

وقال البيان “نحتسب شهداء قواتنا المسلحة عند الله وهو حسبهم وكذلك أفراد الأسرة التي قصفت من قبل سلاح الجو للحشد المليشياوي أمس الاثنين”. وأرفق بيان اللواء 73 مشاة صورا توضح سيطرة الجيش على مرصد من مراصد الحشد الميليشياوي في طرابلس.

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