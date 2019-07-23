المتوسط:

أعربت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، عن استياءها من عدم الاستجابة للنداءات المتكررة لمساعدتها بالأجهزة للكشف عن الألغام، محمله السلطات مسؤولية الدماء التي تسيل جراء انفجار الألغام.

وقالت الإدارة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “انه ومنذ الثماني سنوات الماضية وإلى هذه اللحظة لم يتم دعم إدارة المفرقعات من أي مسئول في الهيئة بأي إمكانيات أو احتياجات كل الأعمال كانت بالمجهودات الشخصية من اجل سلامة الوطن والمواطن”

وأكدت الإدارة، أنه حتى الألغام يتم نقلها عن طريق سيارات الموظفين الخاصة

The post إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات: لم يتم دعمنا منذ أكثر من 8 سنوات appeared first on صحيفة المتوسط.

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