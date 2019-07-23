اللواء 73 مشاة ينشر إيجاز صحفي بشأن تحركات القوات المسلحة جنوب طرابلس أمس الاثنين

ليبيا – نشر اللواء 73 مشاة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إيجاز صحفي حول تحركات القوات المسلحة يوم أمس أمس الإثنين ، مبيناً بأن وحدات الجيش قد شنت هجوماً واسعاً بعدة مناطق ونقاط لمسلحي الوفاق .

اللواء 73 مشاة كشف بحسب مكتبه الاعلامي على نجاح القوات في التقدم لنقاط جديدة كانت تمركزات لمسلحي الوفاق، مضيفاً بأن التقدم مستمر حسب تعليمات غرفة العمليات المتقدمة بإمرت اللواء صالح عبودة بعد صدور التعليمات من المستوى الأعلى بذلك.

كما أكد بأن وحدات الجيش تمكنت من غنم عدد من الآليات وإلحاق خسائر كبيرة بالأرواح في صفوف مسلحي الوفاق ، مبيناً بأنهم نجحوا في دفع مسلحي الوفاق للتقهقر إلى النقاط الخلفية داخل العاصمة .

وبشأن خط المعارك الافقي من منطقة طريق المطار وصولاً إلى عين زارة قال :” تقدمت وحدات اللواء 73 مشاة بإمرت اللواء علي القطعاني والكتيبة 127 مشاة المقاتلة بإمرت العقيد زكريا وطوقوا معسكر النقلية، شارع الخلطات في ظل القوات المسلحة وطريق الابيار حتى محطة وقود الرقبة ونقاط تمركز جديدة لقوات لوحدات الجيش لا نستطيع الحديث عنها ولازالت تحركات الجيش مستمرة ولدينا أوامر بالتوثيق وعدم النشر”.

واختتم اللواء 73 مشاة ايجازه بالترحم على من سقط من أفراد القوات المسلحة خلال العمليات العسكرية جنوب طرابلس ، كما ترحم على الضحايا المدنيين الذين قضوا نحبهم خلال قصف لطيران الكلية الجوية مصراتة على سيارتهم بشكل مباشر في منطقة المرازيق جنوب قصر بن غشير .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية