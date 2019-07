“اقتصاد الموقتة” يكشف ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب الضريبة المفروضة

المتوسط:

أعلن وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة منير عصر، أن الضريبة المفروضة على سعر الصرف بنسبة 183%، أثرت سلباً على أسعار الأضحية الوطنية هذا العام، وأدت لارتفاعها.

وأشار عصر، إلى أن سعر الأضحية المستوردة متوقف على الاعتمادات المفتوحة والضريبة المفروضة، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة لم تُستشر ولم تسيطر على الاعتمادات لاعتبارات سياسية.

يذكر أن وزارة الاقتصاد بالحكومة الموقتة كانت أكدت قرب توزيعها للسلع الغذائية على الجمعيات الاستهلاكية بالمنطقة الشرقية والمناطق التابعة لها بمناسبة عيد الأضحى.

