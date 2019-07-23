إدارة مصرف ليبيا المركزي في بنغازي تنفي اتهامات رئيس ديوان المحاسبة

نفت إدارة مصرف ليبيا المركزي في بنغازي الاتهامات التي أوردها رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب عمر عبد ربه في مقابلة تلفزيونية أجريت معه.

المصرف المركزي وفي بيان أصدره أمس أعرب عن إدانة إدارة المصرف لهذه الاتهامات التي وصفها بغير المسؤولة، والتي كان محلها القانوني والمهني في شكل مساءلة تحت قبة البرلمان، بحسب المركزي.

وقالت الإدارة في بيانها إن رفضها للمقابلة يأتي نظرا لما ورد فيها من اتهامات خطيرة لمصرف ليبيا المركزي بالمضاربة في العملة الصعبة، ومحاولة بيع أرصدة البنك من الذهب، وتقديم حجج واهية بشأن القانون رقم أربعة بشأن زيادة مرتبات المعلمين، مؤكدة أنها بصدد رفع مذكرة بالخصوص إلى مجلس النواب وعزمها اللجوء إلى القضاء.

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