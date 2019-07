“قرقاش” يفتح النار على قطر ويتهمها بالتحريض على الفوضى في ليبيا

المتوسط:

اتهم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قطر بأنها تنشر الفوضى في ليبيا”. وقال قرقاش، عبر “تويتر”: “الشيخ حمد بن جاسم القريب البعيد وعراب سياسات الظاهر والباطن كان دائما سباقا في توجهاته ومنها استقدام القوات الأمريكية إلى قطر وتأسيس العلاقات مع إسرائيل والتحريض على الفوضى في سوريا وليبيا”.

جاء ذلك بعد شن رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم آل ثاني ، هجوم على وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية.

واعتبر الوزير الإماراتي أن ملاحظات رئيس الوزراء القطري السابق اليوم “من باب الاستهزاء”، مضيفا بالقول: “وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر”.

وكان رئيس وزراء قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ذكر أنه “فوجئ” بسعي بعض دول الخليج لتأمين المنطقة عبر القوات الأمريكية، متسائلا حول مبرر هذا الموقف، لترد الإمارات بهجوم عليه.

