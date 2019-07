“كاجمان” يبحث مع وزير الصحة اعتماد استراتيجية الرعاية الصحية الأولية

المتوسط:

تباحث النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد السلام كاجمان” مع وزير الصحة المفوض ” أحميد محمد بن عمر” حول اعتماد استراتيجية الرعاية الصحية الأولية لوزارة الصحة ونقل بعض الاختصاصات للبلديات لتعزيز سياسات اللامركزية الإدارية خلال لقاء جمعهما أمس الإثنين.

وبحث لقاء النائب والوزير سبل توفير العلاج للجرحى والمصابين فضلًا عن متابعة الشأن العام للوزارة.

‏يشار إلى أن وزير الصحة المفوّض كان قد أعلن بعد استلامه مهامه في أواخر ديسمبر من العام الماضي عن 4 خطوط عريضة لخطة الوزارة في تحسين الوضع الصحي في البلاد وهي تحسين الخدمات الصحية داخل المستشفيات والنهوض بدور مراكز الرعاية الصحية الأولية ومنح حوافز للعاملين بالمستشفيات ‏والتخطيط الجيد لتفادي نقص بنود الإمداد الطبي وخصوصًا عند الأزمات .

