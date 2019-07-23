السراج يبحث مع باشاآغا سبل تأمين مواقع المستشفيات الميدانية

ليبيا – إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الاثنين مع كل من وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا ووكيل وزارة الصحة محمد هيثم بحضور مدير مركز الطب الميداني طارق الهمشري.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق تأمين مواقع المستشفيات الميدانية وتوفير كافة احتياجاتها وحماية العناصر الطبية العاملة بها.

وناقش المجتمعون آلية تنفيذ البرامج والخطط المتعلقة برفع كفاءة الوحدات الطبية الميدانية وبحث ملف العلاج بالداخل والخارج والآلية المعتمدة لتقديم العلاج بطريقة سريعة وفعالة.

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