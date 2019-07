رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: العمليات الإرهابية بليبيا صناعة قطر وتركيا

المتوسط:

كشف رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، عبد الرحيم علي، أن كل ما يحدث من عمليات إرهابية وإجرامية داخل ليبيا، هو صناعة قطر وتركيا.

وأكد علي، أنه لا نهاية لهذه العمليات سوى بإجبار النظامين التركي والقطري، على الالتزام بالمعايير الدولية التي تقضي بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، حسب تعبيره.

وطالب علي في بيان أصدره أمس المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالإسراع في مواجهة الدول والأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتؤوي الإرهاب والإرهابيين، وفي مقدمتها النظامان القطري والتركي.

