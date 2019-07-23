عودة الملاحة الجوية إلى مطار معيتيقة

أعلن مطار معيتيقة الدولي عن عودة فتح المجال الجوي ومباشرة الشركات قبول الركاب بعد ساعات من إعلانه توقف الملاحة.

وما يزال مطار معيتيقة الدولي المنفذ الجوي الوحيد بالعاصمة وماجاورها في مرمى النيران يتعرض باستمرار للقصف، تارة بقذائف مجهولة المصدر وتارة من سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش، والتي تؤكد أن الجزء العسكري منه يحوي على قاعدة عسكرية يتواجد بها أتراك، ماينبأ بإحتمالية إقفال هذا المنفذ تماما إذا استمر الوضع على هذا المنوال.

وسقطت ليلة الإثنين نحو ثلاث قذائف داخل محيط معيتيقة عندما كانت الرحلات تسير بشكل طبيعي من وإلى المطار ، ، لتعلن إدارة المطار توقف الملاحة الجوية فيه وإلغاء ما تبقى من الرحلات الجوية.

وأثناء القصف كانت شركة الخطوط الجوية الأفريقية تستعد لتسيير رحلتين جويتين إلى مطار برج العرب، إلا أنه نتيجة القصف فضلت الشركة إنزال الركاب وتأجيل الرحلة إلى أن يعلن المطار موعد عودة الملاحة مجدداً.

وتتكرر حالات الإيقاف بالمطار في ظل ما تشهده طرابلس من اشتباكات مسلحة يسفر عنها بين الحين والآخر تهديد مباشر للمطار، ومع دخول موسم الحج ووضع اللمسات الأخيرة على تجهيزات الحجاج القاصدين مكة المكرمة، يبقى الخطر محدقاً بهم من أن يتسبب القصف بإلغاء رحلاتهم أو تعرضهم للهلع إذا ما تزامن القصف مع موعد رحلاتهم خصوصاً وأن جلهم من كبار السن.

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