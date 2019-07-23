القبض على عصابة تُروج للحشيش في طرابلس

تمكن عناصر مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في طرابلس من ضبط عصابة إجرامية تمتهن الترويج لمُخدر الحشيش بعد جلبه من خارج ليبيا.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، فإن المعلومات التي توفرت لدى مكتب التحريات تفيد بأن التشكيل العصابي كان يروج للمواد المُخدرة الممنوعة داخل مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها.

وحول عملية القبض، أوضحت الوزارة أنها تمت بعد تشكيل فريق عمل خاص لتنفيذها وإعداد كمين محكم أسفر عن وقوع المُجرمين في قبضة عناصر مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المُخدرات.

وتقدر كمية مادة الحشيش المضبوطة بـ21 كيلو غرام مُقسمة على 84 قطعة منفصلة، وذلك بحسب بيانات نشرتها الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

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