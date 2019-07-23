ماكرون: طلبنا من الحكومة الليبية ضمان إنهاء إحتجاز المهاجرين وضمان سلامتهم

ليبيا – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين إن نحو 14 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي وافقت على “آلية تضامن” جديدة اقترحتها ألمانيا وفرنسا لتوزيع المهاجرين في أنحاء الاتحاد.

ماكرون أوضح في تصريحات للصحفيين في ختام اجتماع دول الإتحاد الأوروبي وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية أن 14 دولة أعربت عن موافقتها من حيث المبدأ على الوثيقة الفرنسية الألمانية.

وأشار ماكرون إلى أن فرنسا طلبت من الحكومة الليبية ضمان إنهاء إحتجاز المهاجرين في ليبيا واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان سلامتهم.