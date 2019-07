بريطانيا تفتخر بالعمل الذي تقوم به داخل ليبيا

المتوسط:

أعربت السفار البريطانية لدى ليبيا عن فخرها بالعمل الذي تقوم به بريطانيا داخل ليبيا.

وقالت السفارة في تغريده على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” نفخر بالعمل الذي تقوم به بريطانيا في ليبيا بدعم صندوق الحد من الصراع ودعم الأمن والاستقرار، لعدة مشاريع مثل: الأعمال المتعلقة بالألغام والتنمية الاقتصادية والمصالحة المحلية”

وأضافت: ” دعمنا المتواصل للدفع بالاستقرار العالمي هو جزء أساسي من الدفاع عن القيم البريطانية “

