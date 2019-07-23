بريطانيا تفتخر بالعمل الذي تقوم به داخل ليبيا

المتوسط:
أعربت السفار البريطانية لدى ليبيا عن فخرها بالعمل الذي تقوم به بريطانيا داخل ليبيا.
وقالت السفارة في تغريده على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” نفخر بالعمل الذي تقوم به بريطانيا في ليبيا بدعم صندوق الحد من الصراع ودعم الأمن والاستقرار، لعدة مشاريع مثل: الأعمال المتعلقة بالألغام والتنمية الاقتصادية والمصالحة المحلية”
وأضافت: ” دعمنا المتواصل للدفع بالاستقرار العالمي هو جزء أساسي من الدفاع عن القيم البريطانية “
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