ضبط 21 كيلو جرام من المخدرات في طرابلس

تمكن أعضاء مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق من القبض على مروج مخدرات في طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنه إثر ورود معلومات مصدرية مفادها وجود تشكيل عصابي يمتهن جلب مخدر الحشيش من خارج ليبيا وترويجه داخل مدينة طرابلس وضواحيها، تم تشكيل فريق عمل وإعداد كمين محكم وضبط أحد المروجين وكمية من مخدر الحشيش بحوالي (( واحد وعشرون كيلو جرام )).

وأشار المكتب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

