اللواء المنصوري: الجيش شن هجوماً كاسحاً على الميليشيات جنوب طرابلس أمس الاثنين

ليبيا – قال قائد محور عين زارة بجنوب طرابلس التابع للجيش اللواء فوزي المنصوري إنّ الجيش شّن هجوماً كاسحاً على الميليشيات والجماعات الإرهابية .

اللواء المنصوري أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “البيان” اليوم الثلاثاء أنّ الليبيين يخوضون اليوم معركة تحرير عاصمتهم وتأمين مؤسسات دولتهم رغم الدعم الذي تتلقاه الميليشيات من محور ما وصفه بـ”الشر الإقليمي الإخواني” والتدخل التركي المباشر في مسار المعارك.

يشار إلى أن القوات المسلحة قد شنت يوم أمس الاثنين هجوماً واسعاً على طول خط محاور جنوب طرابس الافقي ابتداءً منم محور طريق المطار وصولاً إلى منطقة وادي الربيع .

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