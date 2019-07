المتوسط:

عقدت اللجنة المشتركة للتعاون بين وزارة العمل والتأهيل ووزارة التعليم اجتماعها الخامس عشر بمقر وزارة العمل برئاسة ابراهيم شيتا رئيس اللجنة وبحضور كافة الأعضاء. وخلص الاجتماع إلى بعض الإجراءات التنظيمية والإدارية منها :-

1- وضع معايير محددة للبرامج التدريبية المستهدفة سواء كانت الموجهة للمدرب المعتمد أو للمتدرب بصفة عامة

2- التركيز علي الدورات ذات الأهمية والاولوية

3 – إلزامية التدريب في الاختصاصات ذات العلاقة بطبيعة عمل الموظف أو المعلم

4- اخضاع الموظفين الجدد لدورات تدريبية تأهيلية

5-مراجعة لائحة التدريب رقم (77) لسنة 2018 بما يواكب متطلبات كل قطاع من قطاعات الدولة.

The post اللجنة المشتركة بين وزراتي العمل والتعليم تعقد اجتماعها الخامس عشر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية