المتوسط:

قامت لجنة تسوية الازدواج الوظيفي بمركز التوثيق والمعلومات التابع لوزارة العمل والتأهيل بتجهيز كشوفات بيانات لجنة تسوية الازدواج الوظيفي. الكشوفات شملت الدفعات ( 151-152-153) وتم إحالتها الى مركز المعلومات بوزارة المالية ..

ويأمل المركز من مندوبي مكاتب العمل بالمناطق مراجعة المركز بالدوام الرسمي لاستلام النسخ الورقية .

The post “عمل الوفاق”: إحالة كشوف تسويات الازدواج الوظيفي إلى وزارة المالية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية