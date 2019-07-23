مصلحة الأحوال المدنية ببنغازي تبحث سبل تطوير موظفيها

بنغازي-العنوان

بحثت مصلحة الأحوال المدنية بنغازي الامتحانات المقرر عقدها السبت المقبل في إطار تطوير موظفي السجلات المدنية الذين حضروا الدورات التدريبية التي أقامتها إدارة الفرع في الفترة الماضية.

وناقش مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عقيد أسامة الدرسي ورئيس مكتب الجودة والتدريب الامتحانات المقرة لموظفي السجلات المدنية.

وبحسب مكتب الإعلام بالمصلحة تطرق مدير الفرع خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة اليوم الثلاثاء، إلى تنسيق الامتحانات مع المشرفين وضرورة بذل قصارى جهدهم من أجل استمرار الامتحانات بالصورة الصحيحة.

وأكد مدير الفرع على ضرورة الرقي وتطوير الموظف بمصلحة الأحوال المدينة بنغازي مشيرا إلى أن عام 2019 سيكون عاما للموظف بالفرع.

يشار إلى أن الاجتماع ضم كل من رئيس مكتب الجودة والتدريب مصطفى العبيدي ومستشار الفرع فتحي المغربي ورئيس قسم التوثيق والمعلومات المهندس علي بن سعود.

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