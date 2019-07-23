المشري لـ “أعيان زوارة”: سنتواصل مع كافة الجهات لمعرفة أسباب الإفراج عن “البغدادي المحمودي”

طرابلس-العنوان

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الإثنين وفداً من أعيان ومشائخ وأعضاء المجلس البلدي لمدينة زوارة وذلك حول قرار الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس كانت زيارة الوفد التي حضرها عضو المجلس عن مدينة زوارة جمال أبوسهمين بهدف الاستيضاح حول قرار وزير العدل بالإفراج عن النزيل المحكوم عليه بالإعدام “البغدادي المحمودي” لدواعي صحية.

وأكد الحاضرون على مناداتهم باحترام القانون مع توفير كافة الحقوق للسجين من حيث تلقي العلاج وتقديم الخدمات الطبية له داخل ليبيا وزيارة أهل السجين وفقاً للتشريعات النافذة.

وأعرب المشري عن تفهمه لهذه المطالب مؤكداً أن المجلس سيتواصل مع كافة الجهات ذات الاختصاص لمعرفة خلفيات القرار ومعالجة آثاره مع الحرص على ألا تؤثر هذه الإجراءات على المصالحة وحسن الجوار بين مدينة زوارة والمناطق المجاورة.

وأعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق بطرابلس السبت الماضي، عن الإفراج عن البغدادي المحمودي “لدواع صحية”. وكان المحمودي اعتقل في 2011 في جنوب تونس عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر، قبل ترحيله إلى ليبيا في يونيو 2012.

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