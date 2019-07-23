حملة شاملة لمُكافحة التسوّل في طرابلس

في ظل الانتشار الكبير لظاهرة التسول بمُختلف مناطق العاصمة طرابلس، بادرت مديرية أمن طرابلس بإطلاق حملة شاملة لمُكافحة هذه الظاهرة بمُشاركة عناصر من قسم المرور والنجدة ومكتب البحث الجنائي والشرطة النسائية.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في بيان لها، أن هذه الحملة: “تأتي في إطار تفعيل دور الرعاية الاجتماعية والوظيفة الأمنية الاجتماعية الرامية إلي تحقيق وتوفير السند الاجتماعي ومعالجة حالات التشرد في الطرقات العامة ومعالجة أوضاع المتسولين قانونياً وإدارياً”.

وأسفرت الحملة التي انطلقت أمس الإثنين بشوارع منطقة عين زارة وسوق الجمعة وطرابلس المركز عن ضبط عدد من المتسولين، قالت الوزارة أن بينهم أطفال.

يُشار إلى أن مديرة أمن طرابلس قد أطلقت الحملة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة الأزمة، فيما لم تُعلن الوزارة عن الفترة الزمنية المُحددة للحملة.

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