جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الثلاثاء‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الثلاثاء، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

البراق طرابلس 08:00

الافريقية تونس 09:00 تأخير الى الساعة 12:00

الليبية تونس 09:00

البراق تونس 10:00

الافريقية طرابلس 15:00

الليبية الاسكندرية 15:30

البراق طرابلس 16:00

الافريقية الاسكندرية 17:15 تأخير الى الساعة 18:00

البراق طرابلس 23:30

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الافريقية طرابلس 14:15

الافريقية تونس 13:30 تأخير لم يحدد

الليبية تونس 13:30

البراق تونس 15:00

الافريقية الاسكندرية 22:30 تأخير لم يحدد

البراق طرابلس 19:40

البراق طرابلس 22:20

الليبية الاسكندرية 23:30

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