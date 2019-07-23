الوفاق تتواصل مع السلطات التونسية بشأن الطائرة التي هبطت اضطرارياً

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه بموجب تعليمات من القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس محمد المعلول تم تشكيل لجنة للتواصل مع السلطات التونسية بشأن الطائرة العسكرية الليبية التي هبطت اضطراريا أمس الإثنين بمنطقة بجنوب التونسية.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أن الطائرة العسكرية التي هبطت في تونس تتبع القوات المسلحة.

وأوضحت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان لها أن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية دورية وتعرضت لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا في منطقة بن غزيل من معتمدية مدنين الشمالية بتونس.

وشددت وزارة الخارجية على أنها على تواصل مع السلطات التونسية لضمان استرجاع الطيار والطائرة بأمان.

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