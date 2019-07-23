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الوفاق تتواصل مع السلطات التونسية بشأن الطائرة التي هبطت اضطرارياً

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أنه بموجب تعليمات من القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس محمد المعلول تم تشكيل لجنة للتواصل مع السلطات التونسية بشأن الطائرة العسكرية الليبية التي هبطت اضطراريا أمس الإثنين بمنطقة بجنوب التونسية.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أن الطائرة العسكرية التي هبطت في تونس تتبع القوات المسلحة.

وأوضحت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان لها أن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية دورية وتعرضت لخلل فني أدى إلى هبوطها اضطراريا في منطقة بن غزيل من معتمدية مدنين الشمالية بتونس.

وشددت وزارة الخارجية على أنها على تواصل مع السلطات التونسية لضمان استرجاع الطيار والطائرة بأمان.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لا صفة شرعية لوزارة خارية السراق فلم تنل ثقة مجلس نواب الشعب وتعمل لحساب تركيا وقطر ضد الجيش الوطنى المكلف من مجلس النواب بالقضاء على هذه العصابات الاجرامية وعلى السلطات التونسيى اعادة الطائرة للجيش الوطنى قبل فوات الاوان فالخوان ليس لهم مكان فى ليبيا وتونس كمان كما سحقوا فى كل مكان فى مصر والسودان

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