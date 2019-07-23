المشري يعد وفد زوارة بالتوصل إلى خلفيات قرار الإفراج عن المحمودي

التقى وفد من أعيان وأعضاء المجلس البلدي لمدينة زوارة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري؛ لاستيضاح قرار الإفراج عن آخر رئيس وزراء (أمين اللجنة الشعبية العامة) في نظام القذافي، البغدادي المحمودي، لدواعٍ صحية.

وأبدى المشري، تفهمه لطلب أهالي زوارة، مؤكدًا أن المجلس سيتواصل مع كافة الجهات ذات الاختصاص لمعرفة خلفيات القرار ومعالجة آثاره، منوهًا بأهمية أن لا يؤثر الأمر على إجراءات المصالحة وحسن الجوار بين زوارة والمناطق المجاورة لها، وفق بيان المجلس على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى «تأكيد الحاضرين احترام القانون، مع توفير كافة الحقوق للسجين من تلقي العلاج وتقديم الخدمات الطبية له داخل ليبيا، وزيارة أهله له وفقًا للتشريعات النافذة».

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