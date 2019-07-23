مركزي البيضاء يعلن توزيع سيولة نقدية على المصارف

أعلن مصرف ليبيا المركزي البيضاء أمس الاثنين أنه قد تم تخصيص سيولة نقدية لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية قدرها 377 مليون دينار .

وأضاف المصرف أنه سيتم البدء في توزيع السيولة على المصارف ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل وسوف تباشر فروع المصارف بفتح ابوابها للمواطنين اعتباراً من يوم الأحد القادم وستكون السيولة المخصصة موزعة كالتالي :

مصرف الوحدة 90 مليون دينار

مصرف الجمهورية 80 مليون دينار

المصرف التجاري الوطني 80 مليون دينار

مصرف الصحاري 35 مليون دينار

مصرف شمال افريقيا 30 مليون دينار

مصرف التجارة والتنمية 50 مليون دينار

مصرف المتوسط 4 مليون دينار

مصرف الاجماع العربي 4 مليون دينار

المصرف الزراعي 4 مليون دينار

وفي نفس الاطار قام مركزي البيضاء بتخصيص سيولة تقدية بقيمة 80 مليون دينار لمصارف المنطقة الجنوبية .

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