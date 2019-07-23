بلدية بنغازي: تنفيذ خط مياه شرب بمنطقة الهواري

أعلنت بلدية بنغازي أنها باشرت في تنفيذ خط مياه شرب قُطر 160 مم بحي السيدة عائشة بمنطقة الهواري.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن تنفيذ خط مياه الشرب جاء بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، مشيرة إلى أن المشروع يعد ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي.

كما أعلنت بلدية بنغازي أنها شرعت في تنفذ مشروع صيانة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات وتركيب قواعد للأعمدة وتغيير للكوابل المتهالكة لعدد خمسة شوارع بمنطقة الصابري وهي شارع توكره من مقبرة سيدي أعبيد وحتى مُفترق الفندق البلدي مع مستشفى الجمهورية، وشارع العروبة من جزيرة برنيق وحتى مُفترق سوق مجمع بنغازي التجاري (سوق العرب سابقاً)، وشارع سورية من شارع الكورنيش وحتى مُفترق نادي التحدي، وشارع الخطوط من فندق ريجنسي وحتى مُفترق شركة الخطوط سابقاً، وشارع (عشرة) من شركة الكهرباء حتى مُفترق مقبرة سيدي أعبيد.

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