اخبار ليبيا الان

اقتصاد المؤقتة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر أن تحديد سعر الأضحية المستوردة متوقف على الاعتمادات المفتوحة والضريبة المفروضة على سعر الصرف بنسبة 183%، الأمر الذي أثر سلباً على ارتفاع أسعار الأضحية الوطنية.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة أكد عصر أنه لم يتم استشارة الوزارة كما لم تسيطر على الاعتمادات لاعتبارات سياسية، مضيفا أن الوزارة تتدارس مع مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة مقترح تحمل نسبة من سعر الأضحية المستوردة للتخفيف على المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها قاربت على توزيع السلع الغذائية على الجمعيات الاستهلاكية بالمنطقة الشرقية والمناطق التابعة لها بمناسبة عيد الأضحى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك