البدء في توزيع المخصصات على منتسبي مديرية أمن توكرة

باشرت مديرية أمن توكرة في توزيع ملابس ومخصصات واحتياجات العمل الميداني والإداري على كافة منتسبيها.

مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن توكرة – خليل البرغثي – قال في تصريح خاص لـ ( بوابة افريقيا الاخبارية )، اليوم الثلاثاء ان رئيس قسم الخدمات بمديرية أمن توكرة ، قد دعا جميع رؤساء مراكز الشرطة والأقسام والوحدات التابعة للمديرية إلى ضرورة التواصل مع إدارة قسم الخدمات بالمديرية لاستلام مخصصات واحتياجات كل قسم من ملابس صيفية ، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار إنجاح العمل داخل المديرية وتحسين البيئة الوظيفية على الصعيدين الميداني والإداري.

وأضاف – البرغثي – ان مدير أمن توكرة عميد – رافع علي – قد أصدر تعليماته بتوزيع هذه الدفعة من المخصصات على منتسبي المديرية من ضباط وضباط صف وأفراد نظير ما بذلوه من مجهودات كبيرة في سبيل استتباب الأمن داخل نطاق اختصاص عمل المديرية، على أن يكون حافزًا لهم لبذل المزيد.

يشار إلى ان وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة قد وفرت هذه الاحتياجات بتوجيهات من وزير الداخلية المستشار – إبراهيم بوشناف – بعد مساع ومطالبة مدير أمن توكرة وإدارة الإمداد والمخازن الرئيسية.