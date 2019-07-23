داخلية الوفاق: ضبط عدد من المتهمين بارتكاب جرائم في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط متهمين بارتكاب عدد من الجرائم في العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنأعضاء التحري بمكتب المدينة القديمة التابع للإدارة العامة للدعم المركزي تمكنوا من القبض على المدعو “ا, ع, م” ليبي الجنسية 1975 والمدعو “ح, خ, و” ليبي الجنسية 1960م وذلك بعد قيامهما بسرقة محل للذهب والفضة

وأوضحت الوزارة أنه بعد مراجعة الكاميرات الخاصة وجمع المعلومات اعترف المتهمان بما نسب اليهما وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما للنيابة العامة.

كما تمكن المكتب أيضاً من نصب كمين لعامل استقبال في أحد الفنادق يستغل الحجر في أعمال الدعارة والفساد رفقة شبكة من النساء وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على المدعو “أ , ف ,ع” ليبي الجنسية مواليد 1970 والمدعوة “م , م, م” مغربية الجنسية مواليد الدار البيضاء 1968 في حالة تلبس وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما للنيابة العامة.

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