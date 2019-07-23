“صحة الوفاق” تسعى لتوفير العلاج للجرحى والمُصابين

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان مع وزير الصحة المفوض أحميد محمد بن عمر سبل توفير العلاج للجرحى والمصابين كما اطلع كاجمان خلال اللقاء على سير العمل بالوزارة.

وناقش كاجمان وبن عمر إمكانية اعتماد استراتيجية الرعاية الصحية الأولية لوزارة الصحة ونقل بعض الاختصاصات للبلديات لتعزيز سياسات اللامركزية الإدارية، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة ضمن منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

ولفتت الوزارة إلى أن بن عمر كان قد كشف عن 4 خطوط عريضة لتطبيق خطته التي تهدف إلى الرفع من مستوى أداء الوزارة وتوفير خدمات طبية أفضل للمواطنين.

وأشارت “صحة الوفاق” إلى أن خطة الوزير المُفوض أولت اهتماما كبيرا ببند التخطيط الجيّد الذي من شأنه أن يضمن عدم مواجهة أي نقص في الإمدادات الطبية، خاصة عند الأزمات.

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