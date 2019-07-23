الشويهدي: سرقيوة مثال على “معاناة بنغازي”

طالب عضو مجلس النواب، جلال صالح الشويهدي، الأمين العام للأمم المُتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتشكيل لجنة تحقيقات خاصة للتحقيق بصورة عاجلة بحادثة التهجّم على النائبة سهام سرقيوة وإخفائها، وكافة جرائم الإخفاء القسري والقتل خارج القانون التي تعرض لها نشطاء وسياسيون مُخالفين لخليفة حفتر.

وتقدّم الشويهدي بمذكرة للأمين العام، استنكر فيها ما وصفه بـ”معاناة بنغازي من الانتهاكات الصارخة للمفاهيم والأعراف الدولية وأبسط حقوق الإنسان”، مُشيراً إلى أن حادثة سرقيوة كانت دليلاً على استمرار هذه السوابق الخطيرة.

واتهم عضو مجلس النواب القوات التابعة للقائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر بالهجوم على منزل زميلته في بنغازي والاعتداء على زوجها وأطفالها وإطلاق الرصاص على زوجها واقتيادها إلى مكان غير معلوم.

واستنكر الشويهدي صيغة البيان الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة بشأن حادثة سهام سرقيوة، مُبيّنا أنه دلّ على عدم تفاعل واهتمام البعثة بقضايا حقوق الإنسان.

وختم النائب مُذكرته بالتأكيد على أهمية دور عمل الأمم المُتحدة في ليبيا، مُطالبا إياها بمُراجعة عمل بعثتها في البلاد.

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