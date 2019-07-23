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الشويهدي: سرقيوة مثال على “معاناة بنغازي”

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب عضو مجلس النواب، جلال صالح الشويهدي، الأمين العام للأمم المُتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتشكيل لجنة تحقيقات خاصة للتحقيق بصورة عاجلة بحادثة التهجّم على النائبة سهام سرقيوة وإخفائها، وكافة جرائم الإخفاء القسري والقتل خارج القانون التي تعرض لها نشطاء وسياسيون مُخالفين لخليفة حفتر.

وتقدّم الشويهدي بمذكرة للأمين العام، استنكر فيها ما وصفه بـ”معاناة بنغازي من الانتهاكات الصارخة للمفاهيم والأعراف الدولية وأبسط حقوق الإنسان”، مُشيراً إلى أن حادثة سرقيوة كانت دليلاً على استمرار هذه السوابق الخطيرة.

واتهم عضو مجلس النواب القوات التابعة للقائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر بالهجوم على منزل زميلته في بنغازي والاعتداء على زوجها وأطفالها وإطلاق الرصاص على زوجها واقتيادها إلى مكان غير معلوم.

واستنكر الشويهدي صيغة البيان الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة بشأن حادثة سهام سرقيوة، مُبيّنا أنه دلّ على عدم تفاعل واهتمام البعثة بقضايا حقوق الإنسان.

وختم النائب مُذكرته بالتأكيد على أهمية دور عمل الأمم المُتحدة في ليبيا، مُطالبا إياها بمُراجعة عمل بعثتها في البلاد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • انت حمار ياحمار واحدة غبية دفعت ثمن كشفها انها خلية اخوانية كانت نائمة واختارت توقيت غير مناسب فى حالة حرب للجيش الوطنى ضد الارهاب رغم انها كانت تعيش فى حماية الجيش فى بنغازى ومع ذلك انكرت الواقع مما دفع ابناء دائرتها الذين انتخبوها ان يخطفوها فهى خانتهم وانحازت للشيطان وليس لها مكان اما عن الامن والامان عند اردوغان فاين الان خاششقى ولو حتى جثته بعد ان اختفى فى اسطنبول رغم علم المهبول انه سيقتل نحن فى عالم القوى يفعل ما يريد وطظ فى الامم المتحدة الامريكية

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  • سنرسلك أليها لتعرف أخبارها وتطمئن عليها وكما قلت هى زميلتك وأنت متظمن معها ياكلب . لعنة الله على خونة ليبيا الى يوم الدين . أولياء دم ليبيا . على الفسى .

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