وزير الحكم المحلي يجتمع مع مكونات غات لبحث أوضاع المدينة

اجتمع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر مع أعيان بلدية غات وعميد المجلس البلدي غات وعضو مجلس النواب عن المنطقة ورئيس لجنة الازمة بالمنطقة ومدير مستشفى غات العام ورئيس المجلس الاجتماعي غات وممثل عن مكتب ادارة الشركات واعضاء من مجلس الحكماء بالمدينة غات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي تعاني منها المنطقة وحلحلة الأزمات بها.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت الشهر الماضي أن غات مدينة منكوبة بعد أن أغرقَت السيول والفيضانات أحياءً سكنية بالمدينة وتسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية، وسببت نزوحا للعديد من المواطنين مؤكدة أن السيول غطت نحو 70 بالمائة من مناطق المدينة كما تسببت السيول في تدمير وانهيار العديد من المنازل وأغلقت الطرقات الواصلة بين المناطق، حيث تسببت في انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية

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