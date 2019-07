عضو بالتكتل المدني: المسلحون في طرابلس قد يلجؤون إلى استخدام السُكان كدروع بشرية

قال خالد الترجمان عضو التكتل المدني الديمقراطي إن الولايات المتحدة الأميركية أصبحت تعلم تماماً بانهيار الجماعات المسلحة في طرابلس.

وكما أكد على أن المسلحين في طرابلس قد يلجؤون إلى استخدام السُكّان في طرابلس كدروع بشرية في حربهم مع الجيش الذي يوشك على إنهاء المعارك الدائرة فور وصوله لقلب العاصمة طرابلس كما حدث في مناطق عدة ببنغازي ودرنة حيث كان المتطرفون والمسلحون يحتمون بالمدنيين ولا يواجهون الجيش.

