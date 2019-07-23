اجراء أعمال صيانة بمركز شرطة قاريونس

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن قسم أشغال الشرطة بالمديرية قام بكافة أعمال الصيانة اللازمة لمركز شرطة قاريونس.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي أن اعمال الصيانة جاءت تنفيذا لتعليمات مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز بعد أن قام بجولة تفقد فيها عددا من مراكز الشرطة من بينها مركز شرطة قاريونس.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أن جولة مدير أمن المدينة تهدف لتقديم الدعم وتزويد المراكز بالآليات والمعدات التي تمكنه من أداء عمله.

وطالب مدير أمن بنغازي منتسبي المديرية بزيادة اليقظة والاستعداد لحماية المواطنين من أية مخاطر، وشدد على أهمية تأمين المصائف داخل اختصاص هذا المركز.

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