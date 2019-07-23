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تصريحات للجويلي تناقض تصريحات سابقة للسراج

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قالت صحيفة العرب اللندنية  إن  القيادي العسكري في الوفاق أسامة الجويلي المكلف بأمرة المنطقة العسكرية الغربية،  اعترف لصحيفة الواشنطون بوست الأميركية،بأن حكومة الوفاق لم تجند صلاح بادي في معركة طرابلس في إشارة منه إلى أن بادي انخرط معهم في المعركة ضد الجيش الوطني دون تلقي الأوامر من الجهاز العسكري التابع لهم.

وأكد الجويلي  أنهم بحاجة لـ “المطلوب” من قبل مجلس الأمن والمدرج على قائمة العقوبات الأميركية “صلاح بادي” والمجموعة المسلحة التي يقودها ومجموعات أخرى كونهم يقاتلون معهم في طرابلس من أجل نفس القضية.

وأكد الجويلي أنهم جميعا يقاتلون ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر متهما إياه بتلقي دعم من فرنسا وعدد من الدول الإقليمية التي قال إنها تنتهك حظر تصدير الأسلحة.
وتعد تصريحات الجويلي-“حسب  التصريحات التي نقلت صحيفة العرب”-  إقراراً بمشاركة مجموعات متطرفة في القتال إلى جانبهم وهو ما نفاه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج عند بداية الاشتباكات في طرابلس.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الكذب صفة اساسية فى الخوان المفلسين اذا كان خليفة الاخوان اردوغان فى تحدث عن الانقلاب المزعوم روايتين متناقصتين واحدة 2017 قال ان الانقلابيين دخلوا الطائرة التى كان بداخلها ولم يروه فهو مثل سيدنا محمد وابوبكر فى غار حراء وفى العام التالى 2018 قال ان الانقلابيين انصرفوا من المطار قبل ان تصل طائرته هناك .وهذا ليس غريبا على اردوغان المزور الغبى زور شهادة جامعية ليتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية وتجاوز شرط اساسى للترشح ولكن المضحك ان كتب تاريخ التخرج 1979 فى كلية اقتصاد افتتحت عام 1980 اى انه تخرج منها قبل افتتاحها وهو طبعا يتصور ان الكل اغبياء مثل اخوانه بصدقون اى خزغبلات مثل خزعبلات سئ قطب

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