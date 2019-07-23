تصريحات للجويلي تناقض تصريحات سابقة للسراج

قالت صحيفة العرب اللندنية إن القيادي العسكري في الوفاق أسامة الجويلي المكلف بأمرة المنطقة العسكرية الغربية، اعترف لصحيفة الواشنطون بوست الأميركية،بأن حكومة الوفاق لم تجند صلاح بادي في معركة طرابلس في إشارة منه إلى أن بادي انخرط معهم في المعركة ضد الجيش الوطني دون تلقي الأوامر من الجهاز العسكري التابع لهم.

وأكد الجويلي أنهم بحاجة لـ “المطلوب” من قبل مجلس الأمن والمدرج على قائمة العقوبات الأميركية “صلاح بادي” والمجموعة المسلحة التي يقودها ومجموعات أخرى كونهم يقاتلون معهم في طرابلس من أجل نفس القضية.

وأكد الجويلي أنهم جميعا يقاتلون ضد الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر متهما إياه بتلقي دعم من فرنسا وعدد من الدول الإقليمية التي قال إنها تنتهك حظر تصدير الأسلحة.

وتعد تصريحات الجويلي-“حسب التصريحات التي نقلت صحيفة العرب”- إقراراً بمشاركة مجموعات متطرفة في القتال إلى جانبهم وهو ما نفاه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج عند بداية الاشتباكات في طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

