أعلن مصرف ليبيا المركزي البيضاء أمس الاثنين أنه قد تم تخصيص سيولة نقدية لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية قدرها 377 مليون دينار .

وأكد المصرف على توزيع السيولة على المصارف ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل وسوف تباشر فروع المصارف بفتح ابوابها للمواطنين اعتباراً من يوم الأحد القادم

The post غدا الأربعاء.. توزيع سيولة نقدية لفروع المصارف التجارية بقيمة 377 مليون دينار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية