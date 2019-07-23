صحة المؤقتة تبحث التعاون مع هيئة المناطق الصناعية

بحث وزير الصحة في الحكومة المؤقتة سعد عقوب، مع رئيس الهيئة العامة للمناطق الصناعية مفتاح علي آليه النهوض بالصناعة الوطنية في المجال الطبي ومدى إمكانية تفعيلها في إطار هيكلي يتآلف مع المؤسسات الصحية ذات العلاقة.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة من وزارة الصحة لزيارة الهيئة العامة للمناطق الصناعية بمدينة بنغازي والاطلاع علي كافة الخراط الفنية والمشاريع الصحية وتحديد آليات العمل لتنفيذها في مختلف مناطق ليبيا

واكد عقوب أن التعاون مع الهيئة في المجال الصحي وإنشاء مصانع متطورة يمكن وزارة الصحة في البدء بتنفيذ استراتيجيات العمل الطبي بالمناطق الصناعية الفعلية التي تخدم الاقتصاد الليبي بالدرجة الأولى، بحيث يتم استخدام الخامات الموجودة حاليا في صناعات الطبية و تغذي احتياجات السوق المحلية.

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