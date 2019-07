بنغازي.. مدير الأحوال المدنية يبحث الامتحانات المقررة لموظفي السجلات

ناقش مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عقيد أسامة الدرسي مع رئيس مكتب الجودة والتدريب بالفرع الامتحانات المقرر عقدها يوم السبت المقبل لموظفي السجلات المدنية والذين حضروا الدورات التدريبية التي إقامتها إدارة الفرع.

وتطرق مدير الفرع خلال هذا الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة اليوم الثلاثاء إلى التنسيق بالامتحانات مع المشرفين بضرورة بذل قصار جهدهم من أجل استمرار الامتحانات بالصورة الصحيحة.

وأكد مدير الفرع على ضرورة الرقي وتطوير الموظف بمصلحة الأحوال المدينة بنغازي مشيرا إلى أن عام 2019 سيكون عاما للموظف بالفرع.

