وصول باخرة مواشي اسبانية محملة بأضاحي العيد الى ميناء طبرق البحري

وصلت اليوم الى ميناء طبرق البحري الباخرة EQUALITY محملة بشحنة مواشي أضاحي عيد تقدر بعدد 17350 راس غنم اسباني، ومن المتوقع وصول باخرة اخري الاسبوع القادم محملة بعدد 12000 راس غنم روماني.

وسيتم بيعها للمواطنين بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى المبارك.

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