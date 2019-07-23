القوات المسلحة تشن هجوما واسعا وتنجح في التقدم إلى نقاط جديدة بطرابلس

طرابلس 23 يوليو 2019( وال ) – شنت القوات المسلحة العربية الليبية، أمس الثلاثاء هجوم واسع بعدة مناطق ونقاط تمركز مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية ونجحت في التقدم لنقاط جديدة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن التقدمات مستمرة لكل الوحدات التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، حسب المهام التي كلفت بها من غرفة العمليات المتقدمة بإمرة اللواء صالح عبوده بعد صدور التعليمات عن المستوى الأعلى بذلك .

الشعبة أكدت أن وحدات القوات المسلحة تمكنت من غنم عدد من الآليات وإلحاق خسائر كبيرة بالأرواح في صفوف مسلحي الوفاق، مبيناً بأنهم نجحوا في دفع مسلحي الوفاق للتقهقر إلى النقاط الخلفية داخل العاصمة .

وبشأن خط المعارك الأفقي من منطقة طريق المطار وصولاً إلى عين زارة قالت :” تقدمت وحدات اللواء 73 مشاة بإمرت اللواء علي القطعاني والكتيبة 127 مشاة المقاتلة بإمرت عقيد زكريا وطوقوا معسكر النقلية، شارع الخلطات في ظل القوات المسلحة وطريق الابيار حتى محطة وقود الرقبة ونقاط تمركز جديدة لقوات لوحدات الجيش لا نستطيع الحديث عنها ولازالت تحركات الجيش مستمرة ولدينا أوامر بالتوثيق وعدم النشر”.

يشار إلى أن سلاح الجو الليبي نفذ ليل أمس ضربات جوية ليلية مركزة جنوب وشرق طرابلس مستهدفة مواقع الميليشيات في وادي الربيع وعين زارة ومناطق مختلفة، بحسب مصادر مطلعة. (وال – طرابلس) س ع / ع ع

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