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القوات المسلحة تشن هجوما واسعا وتنجح في التقدم إلى نقاط جديدة بطرابلس

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 23 يوليو 2019( وال ) – شنت القوات المسلحة العربية الليبية، أمس الثلاثاء هجوم واسع بعدة مناطق ونقاط تمركز مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية ونجحت في التقدم لنقاط جديدة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي إن التقدمات مستمرة لكل الوحدات التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، حسب المهام التي كلفت بها من غرفة العمليات المتقدمة بإمرة اللواء صالح عبوده بعد صدور التعليمات عن المستوى الأعلى بذلك .

الشعبة أكدت أن وحدات القوات المسلحة تمكنت من غنم عدد من الآليات وإلحاق خسائر كبيرة بالأرواح في صفوف مسلحي الوفاق، مبيناً بأنهم نجحوا في دفع مسلحي الوفاق للتقهقر إلى النقاط الخلفية داخل العاصمة .

وبشأن خط المعارك الأفقي من منطقة طريق المطار وصولاً إلى عين زارة قالت :” تقدمت وحدات اللواء 73 مشاة بإمرت اللواء علي القطعاني والكتيبة 127 مشاة المقاتلة بإمرت عقيد زكريا وطوقوا معسكر النقلية، شارع الخلطات في ظل القوات المسلحة وطريق الابيار حتى محطة وقود الرقبة ونقاط تمركز جديدة لقوات لوحدات الجيش لا نستطيع الحديث عنها ولازالت تحركات الجيش مستمرة ولدينا أوامر بالتوثيق وعدم النشر”.

يشار إلى أن سلاح الجو الليبي نفذ ليل أمس ضربات جوية ليلية مركزة جنوب وشرق طرابلس مستهدفة مواقع الميليشيات في وادي الربيع وعين زارة ومناطق مختلفة، بحسب مصادر مطلعة. (وال – طرابلس) س ع / ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • كسر محور عين زارة والتقدم نحو صلاح الدين ثم الهضبة الخضراء وابوسليم يعنى قطع الامدادات عن محاور اخرى مجاورة حيث يمكن الوصول المرور من عند مساكن ابوسليم الى معهد ابوسليم والوصول لحى الاكواخ على طريق المطار ومن امام مساكن ابوسليم يمكن التقدم للامام مرورا بمسجد وسوق ابوسليم الى غابة النصر معقل مليشيات غنيوة ثم التقدم لمعسكر باب العزيزية والوصول الى شارع الزاوية وقطع الاتصالات عن طرابلس من خلال البريد المركزى هانت وبانت بشائر النصر

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  • مع تقدم القوات كسر محور عين زارة وكسر انف صلاح بادى والتقدم نحو صلاح الدين ثم الهضبة الخضراء وابوسليم يعنى قطع الامدادات عن محاور اخرى مجاورة حيث يمكن الوصول المرور من عند مساكن ابوسليم الى معهد ابوسليم والوصول لحى الاكواخ على طريق المطار ومن امام مساكن ابوسليم يمكن التقدم للامام مرورا بمسجد وسوق ابوسليم الى غابة النصر معقل مليشيات غنيوة ثم التقدم لمعسكر باب العزيزية والوصول الى شارع الزاوية وقطع الاتصالات عن طرابلس من خلال البريد المركزى هانت وبانت بشائر النصر

    رد