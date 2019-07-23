المسماري يبحث مع شركة بيروجت إستكمال مشروع محطة كهرباء السرير الغازية

ليبيا – إجتمع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة فخري المسماري أمس الاثنين مع رئيس مجلس إدارة شركة بتروجيت المصرية وليد لطفي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة إمكانية استكمال الشركة لمشروع خط الغاز والمغذي لمحطة كهرباء السرير الغازية وذلك بعد توقفه لفترة طويلة نظرا لوجود بعض العوائق والصعوبات في آلية التنفيذ.

واتفق الطرفان علي تذليل كل المشاكل والصعوبات التي تعيق استكمال المشروع والعودة للبداء من جديد لانهاء هذا المشروع الحيوي والمهم.

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