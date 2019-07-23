موظفو مؤسسة دعم وتشجيع الصحافة متمسكون باستقلال المؤسّسة

بنغازي 23 يوليو 2019 (وال) – نظّم موظفو مؤسسة دعم وتشجيع الصحافة وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2019م، أمام مقر المؤسّسة بشارع عبد المنعم رياض بنغازي .

هذا واستنكر موظفو المؤسسة ـ في بيان لهم تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ـ قرار معالي رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية المؤقّتة، السّيد جمعة الفاخري بخصوص تكليف شخص من خارج كادر المؤسّسة ليكون على رأسها، مستغلا الظّروف المرضيّة القاسية التي تمر بها الشاعرة والأدبية والصحفية “خديجة بسيكري” فالمرض أجبرها خوض رحلةٍ علاجيةٍ، خارج البلاد فاستبعدت لذلك وأعفيت من مهامها، بحسب البيان.

كذلك أعلن العاملون بالمؤسسة، رفضهم التام لهذا القرار الجائر والذي ينافي قيم احترام المرض والظروف القاهرة .

وأكد المحتجّون على تمسكهم الشديد بالشاعرة والأدبية والصحفية الأستاذة “خديجة بسيكري” لتستمر بمهامها رئيسا للجنة إدارة المؤسسة،ـ راجين من الله العلي القدير الشفاء العاجل لها – وتعود بين أبنائها وزملائها بكامل العافية.

وبيّن موظفو المؤسسة أن مهام لجان الإدارة تنحصر في رسم السياسات العامة للمؤسسة وفق القانون وهو مالا يتطلب الحضور اليومي والدائم، مشيرين إلى ضرورة احترام قرار رئيس المؤسسة بتكليفه لأحد زملائنا من كادر المؤسسة بمهام المدير العام، ليمارس المهام التنفيذية المتعارف عليها للمدراء العاملين وفق القانون.

كما أوضح بيان المؤسسة أنها عانت على مدى السنوات الأربعة الماضية من عدم تلقيها درهما واحدًا من مخصصاتها في الميزانية العامة، ومع ذلك تمكنت السيدة رئيس لجنة الإدارة من إصدار صحيفة الحياة الليبية، وكان ذلك من خلال إلتفاف الموظفين والصحفيين حولها، وبعلاقاتها الشخصية التي ساهمت في الطباعة والتسويق والتوزيع .

كذلك أشار البيان إلى أن المؤسسات، أعلى مرتبة من الهيئات ونتمسك باستقلالية المؤسسة التي كفلها لنا القانون من خلال حقنا في التبعية المباشرة لمجلس الوزراء .

وذكر العاملون – في ختام بيانهم – أنهم لن يتقبلوا مثل هذه القرارات الفوقية وغير المدروسة، والتي من شأنها تعطيل مرتبات موظفي المؤسسة خاصة، وأننا مقبلون على عيد الأضحى المبارك، وكذلك رفض هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة للقرار المشار إليه. (وال – بنغازي) ن ع / ع ع

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