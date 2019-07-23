كاجمان يتابع أداء وزاة الصحة آلية نقل بعض اختصاصاتها للبلديات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان، الإثنين، وزير الصحة المفوض احميد بن عمر، وتابع معه أداء الوزراة خلال الأحداث الراهنة في طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بالمجلس الرئاسي، إن اللقاء عقد بديوان رئاسة الوزراء، وبحث سبل توفير العلاج للمصابين من المدنيين أو العسكريين في الداخل جراء الحرب في جنوب طرابلس.

وناقش اللقاء، اعتماد استراتيجية الرعاية الصحية الأولية لوزارة الصحة، وآلية نقل بعض اختصاصات وزارة الصحة للبلديات، سعيا من الوزارة لإنهاء المركزية، وتذليل الصعوبات أمام تقديم الخدمات الصحية في البلاد.

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