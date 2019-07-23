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شحنة أغنام مستوردة تصل ميناء طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء طرابلس عددا من السفن التجارية المحملة بشحنات من البضائع والسلع المختلفة، إضافة إلى ناقلات محروقات وبواخر مُحملة بالأغنام المُستوردة دخلت أغلبها إلى الميناء خلال الساعات الماضية.

وبحسب النشرة الصادرة عن إدارة الميناء فقد استقبل رصيفُ الشعاب السفينة غاز يونايتد وعلى متنها أكثر من 5 آلاف طن من الغاز المسال، وتبعتها ناقلة المحروقات أنوار الخليج استعدادا لتفريغ حمولتها من البنزين والمقدرة بأكثر من 23 ألف طن.
أمّا على صعيد السفن المحملة بالأغنام استعدادا لعيد الأضحى فقد رست السفينة فريدوم على الرصيف رقم 14 وعلى متنها 9 آلاف و678 رأسا من الأغنام المستوردة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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