دولة رئيس مجلس الوزراء يصدر تعليماته بالبدء في توريد مصانع تدوير القمامة لصالح ثلاثة بلديات كدفعة أولى

قرنادة 23 يوليو 2019( وال )- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الثلاثاء 23 يوليو الجاري وبمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة آخر ما توصلت إليه الدراسات لإقامة مشروع تدوير القمامة في البلديات وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص.

هذا وحضر الاجتماع معالي وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، وعميد بلدية امساعد السيد صالح امعوض، ومدير عام الشركة المكلفة بالمشروع، ومدير المكتب الخاص لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل إنشاء مصانع لإعادة تدوير القمامة، وذلك من خلال وضع حل جذري ونهائي لمشكلة تكدس القمامة.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على توريد مصنع لبلدية البيضاء في مدة أقصاها 45 يوما بالإضافة إلى الاتفاق على الانتهاء من البنية التحتية للمصنع للأرض التي سيقام عليها. وتم الاتفاق على تركيب المصنع الخاص لبلدية امساعد في مدة أقصاها شهر ونصف مع توريد المصنع الثالث في مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر المقبل.

وتطرق خلال الاجتماع إلى سير أعمال النظافة في كافة البلديات التي تحت سيطرة ونفوذ الحكومة المؤقتة، وأثنى دولة الرئيس على الجهود المبذولة للتخلص من القمامة في الشارع العام في مختلف البلديات.( وال – قرنادة) ر ع/ ع ع

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