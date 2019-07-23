تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقع اليوم

طرابلس-العنوان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقسًا مستقرًا على أغلب أنحاء ليبيا، فيما تسجل مناطق “الجفرة – الحمادة” أعلى درجة حرارة بمعدل 41 درجة مئوية، بينما تنشط سرعة الرياح على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

وأوضحت النشرة أن مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون فيها السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 و35 درجة مئوية وتصل على أبونجيم إلى 37 درجة.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 27 و33 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 38 درجة.

أما مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية بوجه عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة على غات، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 35 و41 درجة مئوية.

وفي الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 37 و40 درجة مئوية.

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